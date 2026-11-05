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Franța prelungește șederea avionului de patrulare maritimă în Marea Neagră. Cât va sta ATLANTIQUE 2 la Mihail Kogălniceanu

i Scris de ioana târziu
Franța prelungește șederea avionului de patrulare maritimă în Marea Neagră. Cât va sta ATLANTIQUE 2 la Mihail Kogălniceanu
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Aeronava ATLANTIQUE 2, un avion de patrulare maritimă al Marinei Naționale Franceze, își va prelungi șederea în Marea Neagră. Aceasta a fost mutată la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru prima dată pe 18 octombrie, după ce România și Bulgaria au solicitat întăriri.

Sursa: Mediafax Ro

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