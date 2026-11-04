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Frații Coen se reunesc pentru un thriller gotic Netflix. „Jack of Spades” aduce o distribuție spectaculoasă și o poveste întunecată

o Scris de ozana mazilu
Frații Coen se reunesc pentru un thriller gotic Netflix. „Jack of Spades” aduce o distribuție spectaculoasă și o poveste întunecată
Aosom
Două dintre cele mai importante nume ale cinematografiei americane revin la o colaborare creativă care a dat naștere unor filme devenite clasice.

Sursa: Playtech

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