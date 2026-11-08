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Frigidere încinse, o alertă nucleară falsă și un jaf de 6 miliarde $: suntem în pragul unei epidemii de hacking? Ce spun experții

ș Scris de ștefana radu
Frigidere încinse, o alertă nucleară falsă și un jaf de 6 miliarde $: suntem în pragul unei epidemii de hacking? Ce spun experții
Aosom
Pe măsură ce inteligența artificială expune defectele sistemelor IT, iar geopolitica se manifestă în prima linie a atacurilor cibernetice, unii experți spun că evenimentele din ultimele săptămâni ar putea deveni în curând ceva la ordinea zilei, scrie The Guardian.

Sursa: Digi24

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