GAC Anunță o Tehnologie Inovatoare pentru Mașini Electrice, la care AUDI, BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault, doar Visează iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor GAC, unul dintre producătorii auto importanți din China, a introdus o tehnologie pentru motoarele electrice care promite să crească autonomia mașinilor cu până la 50 de kilometri, fără modificarea capacității bateriilor. Compania chineză utilizează un material metalic special, cu o grosime extrem de redusă, pentru a diminua pierderile de energie din motor și pentru a […] The post GAC Anunță o Tehnologie Inovatoare pentru Mașini Electrice, la care AUDI, BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault, doar Visează first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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