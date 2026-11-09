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Galaxy AI pe bani: Samsung ar pregăti un abonament Premium, testat întâi pe Galaxy S27

r Scris de radu iorga
Galaxy AI pe bani: Samsung ar pregăti un abonament Premium, testat întâi pe Galaxy S27
Aosom
Samsung ar putea testa un abonament Galaxy AI Premium pe seria Galaxy S27, cu limite mai mari, funcții noi și tarife de 4,99 dolari pe lună sau 47,99 dolari pe an.

Sursa: Mobilissimo

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