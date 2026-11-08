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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Galaxy Fit4 ar putea fi prima brățară Samsung cu plăți contactless

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Galaxy Fit4 ar putea fi prima brățară Samsung cu plăți contactless
Aosom
Un meniu Wallet din aplicația Galaxy Fit4 sugerează suport pentru plăți NFC, însă certificarea FCC nu menționează această tehnologie. Capturile indică și o autonomie estimată de patru zile.

Sursa: Mobilissimo

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