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Gaura din stratul de ozon a ajuns la una dintre cele mai mari dimensiuni din istorie. NASA explică ce s-a întâmplat deasupra Antarcticii în 2026

o Scris de ozana mazilu
Gaura din stratul de ozon a ajuns la una dintre cele mai mari dimensiuni din istorie. NASA explică ce s-a întâmplat deasupra Antarcticii în 2026
Aosom
Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a atins în 2026 una dintre cele mai mari dimensiuni înregistrate vreodată, ocupând locul al șaptelea într-un clasament realizat pe baza a 48 de ani de monitorizare.

Sursa: Playtech

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