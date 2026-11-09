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„Geamănul digital” al Iașului, în cursa pentru titlul național

c Scris de carmen deaconu
„Geamănul digital” al Iașului, în cursa pentru titlul național
Aosom
* potrivit Primăriei Iași, proiectul presupune realizarea primului model 3D de înaltă rezoluție al municipiului, un adevărat „geamăn digital” care va permite specialiștilor să simuleze dezvoltarea urbană, să facă analize complexe și să pregătească mult mai precis viitoarele investiții

Sursa: Ziarul Evenimentul

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