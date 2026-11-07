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„Gemeni digitali” pentru a prezice evoluţia bolilor: Proiectul prin care un spital din Spania vrea să personalizeze tratamentele

a Scris de alina popescu
„Gemeni digitali” pentru a prezice evoluţia bolilor: Proiectul prin care un spital din Spania vrea să personalizeze tratamentele
Aosom
Un spital din oraşul spaniol Barcelona intenţionează să dezvolte „gemeni digitali” ai oamenilor, în colaborare cu companii tehnologice de top, cu scopul de a prezice evoluţia bolilor şi de a personaliza tratamentele, a transmis unitatea medicală într-un comunicat recent, informează Xinhua.

Sursa: Digi24

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