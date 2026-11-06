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Ger de iarnă în România, la început de noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi sub -10 grade. Cât durează frigul

d Scris de diana dumitrache
Ger de iarnă în România, la început de noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi sub -10 grade. Cât durează frigul
Aosom
Un val de aer polar aduce temperaturi negative în aproape toată România, în weekendul 7-8 noiembrie, iar în unele regiuni frigul va fi comparabil cu cel din timpul iernii. Meteorologii ANM avertizează că minimele ar putea coborî sub -10 grade Celsius în estul Transilvaniei, în timp ce în restul țării nopțile și diminețile vor fi […]

Sursa: Playtech

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