 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Ghostface se întoarce: „Scream 8” este în pregătire, iar Neve Campbell confirmă revenirea. Sidney Prescott nu a scăpat de coșmar

o Scris de ozana mazilu
Ghostface se întoarce: „Scream 8” este în pregătire, iar Neve Campbell confirmă revenirea. Sidney Prescott nu a scăpat de coșmar
Aosom
Unele personaje din filmele horror par condamnate să se confrunte la nesfârșit cu propriii demoni.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech