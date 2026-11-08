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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Giganții tehnologici, vizați de tot mai multe procese privind siguranța copiilor, în timp ce extind utilizarea IA în școli

i Scris de ioana andreescu
Giganții tehnologici, vizați de tot mai multe procese privind siguranța copiilor, în timp ce extind utilizarea IA în școli
Aosom
Marile companii tehnologice, precum Meta, Google, Snap și OpenAI, se confruntă cu tot mai multe procese privind impactul produselor lor asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților, în timp ce încearcă să introducă IA în școli.

Sursa: Stirile Pro.tv

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