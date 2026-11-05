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Google a destructurat o rețea de 1,3 milioane de TV box-uri infectate; Ce trebuie să știe posesorii

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Google a destructurat o rețea de 1,3 milioane de TV box-uri infectate; Ce trebuie să știe posesorii
Aosom
Google și partenerii săi au întrerupt o rețea XCPE care infecta peste 1,3 milioane de TV box-uri, inclusiv modele Android TV certificate. Compania acuză Videostrong că a instalat malware-ul din fabrică.

Sursa: Mobilissimo

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