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Google lansează două noi cipuri AI și provoacă Nvidia. Procesoarele promit performanțe duble și securitate avansată pentru inteligența artificială

o Scris de ozana mazilu
Google lansează două noi cipuri AI și provoacă Nvidia. Procesoarele promit performanțe duble și securitate avansată pentru inteligența artificială
Aosom
Google își intensifică ofensiva pe piața procesoarelor pentru inteligență artificială, un sector dominat de Nvidia, dar în care competiția devine tot mai puternică.

Sursa: Playtech

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