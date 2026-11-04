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Google oferă pachete de plecare voluntară angajaților din mai multe țări, pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială

i Scris de iulian moşneagu
Google oferă pachete de plecare voluntară angajaților din mai multe țări, pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială
Aosom
Google a extins în acest an ofertele de plecare voluntară pentru angajații din mai multe țări, în încercarea de a limita creșterea costurilor, pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială.

Sursa: Mediafax Ro

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