Greșeala costisitoare pe care o fac șoferii la cutia automată: De ce trecerea în modul „N” la semafor sau în pantă distruge transmisia

Trecerea de la o mașină cu transmisie manuală la una echipată cu o cutie de viteze automată reprezintă un salt de confort pentru orice șofer, însă schimbarea vine la pachet cu reflexe vechi care pot deveni extrem de costisitoare. Într-un peisaj auto în care transmisiile automate au devenit dotare standard pe majoritatea autoturismelor noi, mulți șoferi începători pe aceste sisteme fac o eroare de utilizare repetată: mutarea frecventă a selectorului în modul „N” (Neutru) în timpul mersului prin oraș, relatează Auto Świat, parte a grupului Ringier.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗