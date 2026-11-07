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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Greșeala făcută de mulți români când pleacă de acasă câteva zile iarna. La câte grade este mai bine să lași centrala

i Scris de ionuț vieriu
Greșeala făcută de mulți români când pleacă de acasă câteva zile iarna. La câte grade este mai bine să lași centrala
Aosom
La câte grade lași termostatul când pleci iarna câteva zile. Ce trebuie să știi despre consum, îngheț și protecțiile centralei

Sursa: Playtech

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