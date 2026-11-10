Grupul Vodafone a adus şi în România serviciul de securitate cibernetică administrată pentru IMM-uri, la doi ani după ce a deschis pe plan local un centru de operaţiuni cyber pentru Europa. Primele sinergii din preluarea Telekom România Mobile: peste 485.000 de clienţi migraţi. Traficul de date, plus 30%

Vodafone, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de IT&C, parte a grupului britanic cu acelaşi nume, a extins în România serviciul de securitate cibernetică administrată pentru IMM-uri, lansat anterior în Germania, şi a raportat „primele sinergii” din integrarea fostului Telekom România Mobile, preluat la 1 octombrie 2025: peste 485.000 de clienţi migraţi şi roaming naţional pentru clienţii preluaţi, se arată în raportul pentru prima jumătate a anului fiscal 2027 (aprilie - septembrie 2026), publicat de grup pe 10 noiembrie 2026.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗