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GTA 6 ar avea 55 de trofee și achievement-uri; Un nou leak dezvăluie provocările pregătite de Rockstar

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
GTA 6 ar avea 55 de trofee și achievement-uri; Un nou leak dezvăluie provocările pregătite de Rockstar
Aosom
GTA 6 ar putea avea 55 de trofee și achievement-uri pe PS5 și Xbox Series X|S. Informația provine din datamining și nu a fost confirmată oficial de Rockstar Games.

Sursa: Mobilissimo

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