GTA 6 – Rockstar Anunță Ora la care Poate fi Descărcat pe 10 Noiembrie, înaintea Lansării iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro GTA 6 intră în ultima etapă înaintea lansării din 19 noiembrie, iar Rockstar a confirmat detaliile privind preîncărcarea digitală pe PlayStation 5 și XBOX Series X|S. Jucătorii care au precomandat GTA 6 vor putea descărca jocul înainte de lansare, astfel încât fișierele necesare să fie deja instalate când accesul devine disponibil. Pe PlayStation 5, preîncărcarea […] The post GTA 6 – Rockstar Anunță Ora la care Poate fi Descărcat pe 10 Noiembrie, înaintea Lansării first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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