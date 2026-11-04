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GTA 6 va putea fi descărcat în avans din 10 noiembrie. Cât spațiu ocupă jocul pe PS5 și Xbox

i Scris de iulia kelt
GTA 6 va putea fi descărcat în avans din 10 noiembrie. Cât spațiu ocupă jocul pe PS5 și Xbox
Aosom
Rockstar Games a anunțat data de la care jucătorii vor putea descărca în avans Grand Theft Auto VI, înainte de lansarea oficială

Sursa: Playtech

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