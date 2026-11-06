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Guvernul britanic și Amazon investighează o jucărie-iepure cu AI vândută pentru copii de 3 ani: răspunsuri sexualizate

s Scris de stefania
Guvernul britanic și Amazon investighează o jucărie-iepure cu AI vândută pentru copii de 3 ani: răspunsuri sexualizate
Aosom
Amazon și guvernul britanic investighează o jucărie-iepure cu chatbot AI vândută pentru copiii mici, după ce a dat răspunsuri sexualizate. Parlamentarii cer interdicție până la Crăciun. The post Guvernul britanic și Amazon investighează o jucărie-iepure cu AI vândută pentru copii de 3 ani: răspunsuri sexualizate appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online

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