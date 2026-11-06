Amazon și guvernul britanic investighează o jucărie-iepure cu chatbot AI vândută pentru copiii mici, după ce a dat răspunsuri sexualizate. Parlamentarii cer interdicție până la Crăciun. The post Guvernul britanic și Amazon investighează o jucărie-iepure cu AI vândută pentru copii de 3 ani: răspunsuri sexualizate appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗