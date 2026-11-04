GWM Haval Jolion Pro Lansat în Europa și Atacă DACIA Duster cu un Preț Agresiv, dar Mult mai Multe Dotări iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor GWM Haval Jolion Pro intră oficial pe piața germană cu un preț de pornire de 24.990 de euro, iar noul SUV chinezesc încearcă să atragă clienții care caută mult echipament fără să treacă de pragul de 30.000 de euro. Modelul apare într-un segment în care DACIA Duster este deja foarte bine cunoscut, însă comparația devine […] The post GWM Haval Jolion Pro Lansat în Europa și Atacă DACIA Duster cu un Preț Agresiv, dar Mult mai Multe Dotări first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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