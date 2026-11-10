GWM Ora 7 Programată pentru Lansare cu Dotări și Motorizări care-i fac Invidioși pe Clienții BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Renault iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor GWM Ora 7 urmează să fie lansat în luna noiembrie ca un model complet nou al mărcii Ora, iar Great Wall Motor pregătește două variante de caroserie diferite pentru această apariție. Noul automobil va fi oferit atât într-o configurație shooting brake, cu proporții apropiate de un break sportiv, cât și într-o versiune fastback, ceea ce […] The post GWM Ora 7 Programată pentru Lansare cu Dotări și Motorizări care-i fac Invidioși pe Clienții BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Renault first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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