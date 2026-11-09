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Hackerii au primit o armă devastatoare: inteligența artificială. Peste 80% dintre atacurile de manipulare online analizate implică phishing asistat de AI. Avertismentul experților

o Scris de ozana mazilu
Hackerii au primit o armă devastatoare: inteligența artificială. Peste 80% dintre atacurile de manipulare online analizate implică phishing asistat de AI. Avertismentul experților
Aosom
Inteligența artificială schimbă radical atacurile cibernetice. Hackerii creează fraude în doar cinci minute, folosesc deepfake-uri și exploatează instrumente AI periculoase. Experții ESET avertizează asupra unor riscuri fără precedent.

Sursa: Playtech

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