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Harry și Meghan cer măsuri urgente împotriva pericolelor digitale care amenință tinerii

r Scris de redacția jurnalul
Harry și Meghan cer măsuri urgente împotriva pericolelor digitale care amenință tinerii
Aosom
Prințul Harry și Meghan Markle vor fi prezenți marți, 10 noiembrie, la Parlamentul European din Bruxelles, unde vor susține un discurs despre riscurile rețelelor de socializare asupra tinerilor. Anunțul oficial a fost transmis miercuri de purtătorul lor de cuvânt, conform agenției AFP.

Sursa: Jurnalul Ro

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