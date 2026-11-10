Harry și Meghan, la Bruxelles pentru siguranța copiilor online. Vizita, umbrită de cazul Thomas Markle

Prințul Harry și Meghan au ajuns marți, 10 noiembrie, la Parlamentul European din Bruxelles, pentru a participa la un eveniment dedicat protecției copiilor în mediul online. Vizita celor doi a avut loc la doar câteva zile după arestarea lui Thomas Markle, tatăl înstrăinat al ducesei de Sussex, într-un dosar din Statele Unite privind presupusa deținere de materiale cu abuz sexual asupra copiilor.

Distribuie: Facebook Instagram