Homelander din „The Boys” intră în legenda lui Robin Hood. Antony Starr va juca într-o nouă adaptare cinematografică

Legenda lui Robin Hood se pregătește să revină pe marile ecrane într-o producție care reunește actori cunoscuți din seriale de succes și filme apreciate. „The Lie of Sherwood Forest” propune o nouă interpretare a poveștii celebrului haiduc englez, iar unul dintre numele importante din distribuție este Antony Starr, actorul care l-a transformat pe Homelander într-unul […]

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