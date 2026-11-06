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Honor 700 Pro ar primi Snapdragon 8 Gen5, ecran pe spate și baterie de 9.000 mAh

r Scris de radu iorga
Honor 700 Pro ar primi Snapdragon 8 Gen5, ecran pe spate și baterie de 9.000 mAh
Aosom
Honor 700 Pro este vehiculat cu Snapdragon 8 Gen 5, ecran OLED posterior de 1,72 inch, cameră periscopică și baterie de aproximativ 9.000 mAh. Lansarea este așteptată în China.

Sursa: Mobilissimo

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