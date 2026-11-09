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HONOR 700 și 700 Pro ar putea măsura pulsul și oxigenul din sânge direct de pe telefon

r Scris de radu iorga
HONOR 700 și 700 Pro ar putea măsura pulsul și oxigenul din sânge direct de pe telefon
Aosom
HONOR 700 și 700 Pro ar putea include funcții pentru măsurarea pulsului și a saturației oxigenului, potrivit unei scăpări. Mecanismul și modul de utilizare nu sunt încă confirmate.

Sursa: Mobilissimo

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