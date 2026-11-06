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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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HONOR adaugă Magic V6 în ofertele de Black Friday 2026; HONOR 600 primește și un pachet cu căști

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
HONOR adaugă Magic V6 în ofertele de Black Friday 2026; HONOR 600 primește și un pachet cu căști
Aosom
HONOR anunță promoții de Black Friday în România, pentru șase telefoane, inclusiv Magic V6 și Magic8 Pro. Campania se desfășoară în noiembrie 2026, dar prețurile și reducerile exacte nu au fost comunicate.

Sursa: Mobilissimo

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