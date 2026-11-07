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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Horoscop 7 noiembrie 2026

v Scris de valentina culin
Horoscop 7 noiembrie 2026
Aosom
Horoscop 7 noiembrie 2026: sâmbăta stă sub semnul Lunii în Balanță, care favorizează întâlnirile și conversațiile. Este o zi bună pentru prieteni, ieșiri și momente petrecute alături de cei dragi. Dimineața, Luna se apropie de Venus și aduce o notă de afecțiune în relații. În plus, Marte și Jupiter rămân împreună în Leu, așa că […]

Sursa: National - Ziarul National

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