Horoscop 7 noiembrie 2026: sâmbăta stă sub semnul Lunii în Balanță, care favorizează întâlnirile și conversațiile. Este o zi bună pentru prieteni, ieșiri și momente petrecute alături de cei dragi. Dimineața, Luna se apropie de Venus și aduce o notă de afecțiune în relații. În plus, Marte și Jupiter rămân împreună în Leu, așa că […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗