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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Horoscop 7 noiembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

d Scris de daniela simulescu
Horoscop 7 noiembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Aosom
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Sursa: Dcnews

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