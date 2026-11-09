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Horoscop 9 – 15 noiembrie 2026, cu Cristina Demetrescu. Luna Nouă în Scorpion aduce schimbări radicale pentru toate zodiile

r Scris de raluca ionescu-heroiu
Horoscop 9 – 15 noiembrie 2026, cu Cristina Demetrescu. Luna Nouă în Scorpion aduce schimbări radicale pentru toate zodiile
Aosom
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrologice pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, difuzată la PRO TV, analizând influențele astrale care pot influența fiecare zodie în această perioadă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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