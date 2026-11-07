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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Horoscop 9-15 noiembrie 2026. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

d Scris de daniela simulescu
Horoscop 9-15 noiembrie 2026. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Aosom
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Sursa: Dcnews

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