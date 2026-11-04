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Horoscop joi, 5 noiembrie. Berbecii sunt încurajați să riște, iar Taurii își negociază relația

n Scris de narcis ghiurca
Horoscop joi, 5 noiembrie. Berbecii sunt încurajați să riște, iar Taurii își negociază relația
Aosom
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 5 noiembrie.

Sursa: Adevarul

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