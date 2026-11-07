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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Horoscop săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Luna Nouă aduce începuturi noi, iar Mercur revine la mersul direct pentru toate zodiile

l Scris de laura ianculescu
Horoscop săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Luna Nouă aduce începuturi noi, iar Mercur revine la mersul direct pentru toate zodiile
Aosom
Horoscopul săptămânii 9-15 noiembrie 2026 vine cu schimbări, decizii importante și oportunități de a pune în ordine planurile personale și profesionale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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