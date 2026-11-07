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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2026: O zodie primește o veste care îi schimbă planurile, iar alta descoperă o oportunitate neașteptată

d Scris de daniel mihai dragomir
Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2026: O zodie primește o veste care îi schimbă planurile, iar alta descoperă o oportunitate neașteptată
Aosom
Ce rezervă astrele pentru duminică, 8 noiembrie 2026? Află ce se întâmplă în dragoste, bani și relații pentru toate cele 12 zodii.

Sursa: Stiri Pe Surse

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