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HP lansează OmniBook 5 și ProBook 4: laptopuri premium cu ecrane OLED, procesoare Intel și design ultrasubțire

m Scris de mihai gabriel arsene
HP lansează OmniBook 5 și ProBook 4: laptopuri premium cu ecrane OLED, procesoare Intel și design ultrasubțire
Aosom
HP a prezentat laptopurile OmniBook 5 și ProBook 4, cu ecrane OLED, procesoare Intel și funcții AI. OmniBook 5 este disponibil în SUA, iar ProBook 4 va sosi în decembrie 2026.

Sursa: Mobilissimo

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