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Huawei a lansat primul său PC desktop cu HarmonyOS: Qingyun HM650 are procesor Kirin X90 și tastă AI

r Scris de radu iorga
Huawei a lansat primul său PC desktop cu HarmonyOS: Qingyun HM650 are procesor Kirin X90 și tastă AI
Aosom
Huawei a lansat în China PC-ul desktop Qingyun HM650, destinat companiilor și instituțiilor. Sistemul folosește procesorul Kirin X90, HarmonyOS enterprise și funcții AI accesibile printr-o tastă dedicată.

Sursa: Mobilissimo

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