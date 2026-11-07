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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Huawei are un PC cu 100% componente chinezești certificate; Qingyun HM650 renunță la dependența de furnizorii occidentali

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Huawei are un PC cu 100% componente chinezești certificate; Qingyun HM650 renunță la dependența de furnizorii occidentali
Aosom
Desktopul Huawei Qingyun HM650, echipat cu procesor Kirin X90 și HarmonyOS V1.0 Enterprise, a primit certificarea unei rate de localizare de 100% a componentelor pentru piața instituțională din China.

Sursa: Mobilissimo

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