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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Huawei Router X2 Pro încape printre cărțile din bibliotecă; Are Wi-Fi 7+, Mesh cu AI și port de 2,5 Gbps

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Huawei Router X2 Pro încape printre cărțile din bibliotecă; Are Wi-Fi 7+, Mesh cu AI și port de 2,5 Gbps
Aosom
Huawei Router X2 Pro este un router Wi‑Fi 7 cu design inspirat de o carte, panouri magnetice personalizabile, funcții Mesh asistate de AI și preț de la 588 de yuani în China.

Sursa: Mobilissimo

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