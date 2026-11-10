Iernile de altădată din Oltenia. Cum trăiau oamenii sezonul rece înainte de telefoane, internet și încălzire centrală

Mai este puțin până la începutul oficial al iernii, iar pentru mulți dintre noi sezonul rece înseamnă astăzi calorifere pornite, haine groase, cumpărături online și seri petrecute în fața televizorului. Pentru bunicii și străbunicii noștri, însă, iarna avea un cu totul alt ritm. În satele Olteniei, frigul aducea zile pline de treburi gospodărești, pregătiri pentru […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗