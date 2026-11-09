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Imagini cu copii din creșe. Camerele de supraveghere instalate în spații publice și private din România, accesibile fără parolă pe internet

d Scris de diana pană
Imagini cu copii din creșe. Camerele de supraveghere instalate în spații publice și private din România, accesibile fără parolă pe internet
Aosom
Imagini surprinse de camere de supraveghere instalate în spații publice și private din România, inclusiv într-o creșă, au fost disponibile pe internet fără protecție prin parolă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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