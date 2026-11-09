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Implanturile dentare se potrivesc perfect prin inteligența artificială. „Știți cum era odată, nu mai e nevoie de ajustări”

a Scris de andreea groza
Implanturile dentare se potrivesc perfect prin inteligența artificială. „Știți cum era odată, nu mai e nevoie de ajustări”
Aosom
Inteligența artificială poate face toate măsurătorile corect pentru eventuale lucrări dentare, pe baza imaginilor din cavitatea orală.

Sursa: Stirile Pro.tv

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