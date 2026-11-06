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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Imprimarea 3D trece la un nou nivel. Cercetătorii au creat o tehnologie care produce obiecte complexe fără structuri de susținere

o Scris de ozana mazilu
Imprimarea 3D trece la un nou nivel. Cercetătorii au creat o tehnologie care produce obiecte complexe fără structuri de susținere
Aosom
Imprimarea 3D a devenit un instrument important în industrie, medicină și cercetare, însă tehnologia are în continuare limitări atunci când trebuie să producă obiecte cu forme foarte complexe.

Sursa: Playtech

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