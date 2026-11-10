 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

În Germania, oraşe mari şi comunităţi locale mai mici resimt din plin suferinţa industriei auto

c Scris de catalina apostoiu
În Germania, oraşe mari şi comunităţi locale mai mici resimt din plin suferinţa industriei auto
Aosom
Puţine oraşe germane resimt mai acut criza din industria auto ca Friedrichshafen, care este situat pe pitoreştile maluri ale Lacului Constanţa.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech