„Inclusiv cele pe care nu le facem publice”. Franţa nu exclude niciun tip de ripostă împotriva Iranului, în „scandalul frigiderelor”

Franţa, care a acuzat Iranul că este la originea atacurilor cibernetice de amploare care au vizat sute de instalaţii frigorifice conectate la internet din supermarketuri în luna octombrie, „nu exclude nimic” în riposta sa împotriva Iranului, a avertizat marţi şeful diplomaţiei Jean-Noel Barrot.

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