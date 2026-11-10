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ING introduce o metodă prin care firmele pot verifica dacă apelurile primite sunt cu adevărat de la bancă

i Scris de iulia kelt
ING introduce o metodă prin care firmele pot verifica dacă apelurile primite sunt cu adevărat de la bancă
Aosom
ING Bank România a lansat o nouă funcționalitate de securitate pentru companii, prin care acestea pot verifica dacă persoana

Sursa: Playtech

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