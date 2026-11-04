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ING lansează Black Friday 2026 cu dobânzi reduse, cashback și rate fără dobândă. Ce oferte sunt disponibile între 3 și 12 noiembrie

i Scris de iulia kelt
ING lansează Black Friday 2026 cu dobânzi reduse, cashback și rate fără dobândă. Ce oferte sunt disponibile între 3 și 12 noiembrie
Aosom
ING Bank România organizează, începând cu 3 noiembrie, cea de-a opta ediție a campaniei ING Black Friday. Ofertele se adresează

Sursa: Playtech

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